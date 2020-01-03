После сообщений на "горячую линию" закрыли еще 15 нелегальных игорных заведений

По сообщениям на правительственную горячую линию с 27 декабря 2019 года правоохранители пресекли деятельность 15 нелегальных игорных заведений, которые попытались восстановить свою работу.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Наше правительство имеет четкую цель - побороть нелегальные "черные" и "серые" рынки, которые вредят экономике Украины. Это крайне необходимо для ее роста и развития", - написал он.

Глава правительства напомнил, что звонки на правительственную горячую линию по номеру 1545 бесплатны. Чтобы сообщить о нелегальном игорном заведении, нужно выбрать категорию #5.

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"Играют они - выигрывают они". Кто стоит за законопроектамы об игорном бизнесе

Глава Кабмина Алексей Гончарук заявил, что игорные заведения "начали поднимать голову" после их недавнего закрытия и сообщил, что возможен повтор рейда по нелегальным казино.

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал граждан сообщать на правительственную горячую линию 1545 или в соцсетях, если им известно о работе нелегальных игорных заведений.

19 декабря Верховная Рада не насобирала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственном регулировании азартных игр.

20 декабря Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.

В тот же день полиция сообщила, что закрыла почти 5300 игровых заведений по всей стране.

Служба безопасности Украины сообщила, что оперативники провели 57 одновременных обысков в "злачных местах", которые действовали под прикрытием правоохранителей.

Полиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом. Создали 715 мобильных групп правоохранителей.

Экономическая правда