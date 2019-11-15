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Таможенная служба зарегистрировала все таможни и планирует полноценный запуск в декабре

Пятница, 15 ноября 2019, 18:29

Государственная таможенная служба зарегистрировала юридические лица всех 16 таможен и назначило и.о. для каждой из них.

Об этом сообщил в Facebook глава ГТС Максим Нефьодов.

"По состоянию на утро наконец зарегистрированы все 16 таможен.

Напоминаю, это промежуточная структура - с 26 делаем 16, а в следующем году останется только одна (но для этого еще нужно изменения в закон, которые уже в парламенте). Максимально форсируем работу, чтобы официально стартовать в самом начале декабря", - написал он.

По его словам, на все 16 таможен назначены исполняющие обязаннстей.

"Это либо бывшие руководители таможен, которые ликвидируются (не вошедшие в перечень 16), заместители руководителей, руководители таможенных постов, либо работники центрального аппарата.

Все согласились на понижение по должности, чтобы перейти как и.о., а не на твердые должности. Их задача - зарегистрировать таможни, перевести тех людей, которых мы забираем на свою лодку, и стартовать работу. После этого начнем конкурсы на постоянных руководителей и заместителей, приглашаем всех подаваться", - рассказал Нефьодов.

Экономическая правда

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таможня

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