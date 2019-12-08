Новости выходных: новая программа МВФ, рекордное укрепление гривни, "Укрзализныця"
О чем все говорили на выходных?
Об увольнении в УЗ. "Укрзализныця" уволила директора Донецкого регионального филиала Сергея Бугаева.
О рекордном укреплении гривни. Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 15 копеек, установив его на 9 декабря на уровне 23,72 гривни за доллар, что является максимальным показателем почти за 4 года.
О газовом споре. Премьер РФ Дмитрий Медведев заявляет, что урегулирование разногласий по вопросам поставок и транзита газа через Украину возможно только по "нулевому варианту".
О новой программе МВФ. Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по новой программе сотрудничества.
О набсовете УЗ. Кабинет министров Украины утвердит двух новых членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" - представителей от государства.
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