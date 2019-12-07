Официальный курс: гривня продолжает рекордно укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 15 копеек, установив его на 9 декабря на уровне 23,72 гривни за доллар, что является максимальным показателем почти за 4 года.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,32 (на 6 декабря - 26,48 гривни).

Напомним:

Национальный банк усилил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 6 декабря на уровне 23,87 гривни за доллар.

6 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,70 - 23,72 гривни за доллар.

Экономическая правда