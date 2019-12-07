Официальный курс: гривня продолжает рекордно укрепляться
Суббота, 7 декабря 2019, 11:04
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 15 копеек, установив его на 9 декабря на уровне 23,72 гривни за доллар, что является максимальным показателем почти за 4 года.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,32 (на 6 декабря - 26,48 гривни).
Напомним:
Национальный банк усилил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 6 декабря на уровне 23,87 гривни за доллар.
6 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,70 - 23,72 гривни за доллар.
Экономическая правда
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