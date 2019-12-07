"Укрзализныця" уволила директора Донецкого регионального филиала Сергея Бугаева.

Об этом ЭП сообщил источник в компании.

По словам собеседника, причиной увольнения стала "организация Бугаевым противоправной схемы "поборов" с участников тендерных закупок, а также привлечение к проведению закупок сомнительных предприятий и родственников".

"В течение последних лет, когда региональный филиал возглавлял Бугаев, победителями закупок на поставку товаров, работ/услуг становились предприятия, которые не имели ни опыта выполнения таких работ/услуг, ни материально-технической базы, ни соответствующих квалифицированных работников", - сказал он.

Собеседник отмечает, что результатом таких действий руководителя регионального филиала стали многочисленные уголовные производства, начатые правоохранительными органами по факту служебных злоупотреблений и присвоение имущества "Укрзализныци".

"К своей противоправной деятельности Бугаев привлек своих близких родственников и друзей. Некоторые из них были назначены на ключевые должности на предприятии, связанные с проведением закупок и распоряжением имуществом филиала", - говорит представитель УЗ.



По его данным, Бугаев требовал "откаты" в сумме 20-30% от суммы закупок.

"Фактически участие принимают одни и те же коммерческие структуры. Кроме того, лично подбирал членов тендерного комитета, для принятия необходимых решений. "Крышевал" главу филиала известный представитель прошлой власти", - сказал собеседник.

По его словам, речь идет о сопредседателе парламентской фракции "Европейская солидарность" Артуре Герасимове, который после проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах потерял свое влияние на УЗ.

В пресс-службе "Укрзализныци" информацию об увольнении Бугаева официально подтвердили, однако никаких других подробностей пока не предоставили.

Напомним:

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения главы правления компании Евгения Кравцова уже на следующей неделе.

Недавно, Кравцов заявил, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час"

Этому предшествовала заява министра энергетики Алексей Оржеля про то, что было принято решение относительно изменения руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаза и Укрэнерго.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ожидает кадровых решений от наблюдательного совета Укрзализныци до конца 2019 года.

Экономическая правда