Криклий сообщил, кто в МИУ будет отвечать за авиацию и железную дорогу

Первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович будет отвечать в МИУ за железную дорогу и "Укрпошту", а заместитель министра Олег Ющенко - за авиационный транспорт.

Об этом в интервью ЦТС рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Дмитрий Абрамович - первый заместитель, опытный бюрократ, в хорошем смысле этого слова. Будет отвечать за железную дорогу и "Укрпошту"… Олег Ющенко будет отвечать за все вопросы, связанные с государственно-частным партнерством, из сфер - за авиацию", - пояснил министр.

Он также напомнил, что за автодорожную сферу и безопасность дорожного движения отвечает Наталья Форсюк.

Кроме того, чиновник сообщил, что есть "пока что вакантная позиция заместителя, который должен отвечать за диджитал решения, киберзащиту и почтовые услуги".

При этом, судя по риторике министра, перераспределение обязанностей в руководстве МИУ относительно управления отраслями транспорта пока не окончательное.

Так, Криклий заявил: "Море пока оставляю за собой. Хотя на самом деле еще решу, какой из больших блоков лучше оставить себе - море или железную дорогу".

Напомним:

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения главы правления компании Евгения Кравцова уже на следующей неделе.

Недавно, Кравцов заявил, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час"

Этому предшествовала заява министра энергетики Алексей Оржеля про то, что было принято решение относительно изменения руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаза и Укрэнерго.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ожидает кадровых решений от наблюдательного совета Укрзализныци до конца 2019 года.