Гончарук о менеджменте УЗ: я ожидаю, что к концу года ситуация изменится

Премьер-министр Алексей Гончарук ожидает кадровых решений от наблюдательного совета Укрзализныци до конца 2019 года.

Об этом он сообщил во время выступления в парламенте.

"Там (в Укрзализныци - ЭП) ситуация очень сложная, там много коррупции...

Однако существует независимый наблюдательный совет, который влияет на менеджмент напрямую.Мы как правительство обращались в наблюдательный совет для того, чтобы они пересмотрели эффективность работы менеджмента УЗ и приняли соответствующие кадровые решения", - заявил глава правительства.

"Я ожидаю, что уже к концу этого года ситуация в УЗ серьезно изменится", - резюмировал он.



Напомним:

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения главы правления компании Евгения Кравцова уже на следующей неделе.

Недавно, Кравцов заявил, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час"

Этому предшествовала заява министра энергетики Алексей Оржеля про то, что было принято решение относительно изменения руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаза и Укрэнерго.

Экономическая правда