Укрзализныця и Нафтогаз не должны зависеть от политических настроений — Кравцов

Глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Стремление руководить в ручном режиме крупнейшей компанией в стране - перманентное. Я понимаю, что это вновь может стать крупнейшим коррупционным риском. Между тем, корпоратизация Укрзализныци была событием исторической.

Из местных царей-феодалов на филиалах мы трансформировали компанию в флагмана реформ. Централизация дала свой эффект.Когда я пришел в компанию, Укрзализныця была в состоянии дефолта. Сейчас - мы самая стабильная компания государственного сектора в Украине", - написал он.

"Назначение меня руководителем Укрзализныци, оценка КPI, и, собственно, увольнение - компетенция исключительно независимых членов Наблюдательного совета. Есть процедура, и нарушать ее - поражение корпоративной реформы во всем государственном секторе.

Цифры нашей работы - крайне красноречивы, и мы готовы инициировать через неделю внеочередной отчет топ-менеджмента перед Наблюдательным Советом.

Руководство компании по результатам отчета будет готов к любому решению со стороны Наблюдательного Совета, но все должно быть исключительно в рамках процедуры", - резюмировал глава Укрзализныци.

Напоминаем:

Министр энергетики Алексей Оржель, заявил, что было принято решение относительно изменения руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаза и Укрэнерго.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "не видит ничего плохого" в проведении конкурса на должность руководителя "Нафтогаза", но отметил, что до конца года его вряд ли можно провести.

Позже министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что политического решения о смене руководства НАК "Нафтогаз Украины" пока не принято.



Экономическая правда