Руководить УЗ не обязательно должен железнодорожник – Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о своем видении того, кто может возглавить "Укрзализныцю", если там произойдет смена руководства.

Об этом он заявил в интервью ЦТС.

По его словам, это не обязательно может быть железнодорожник, но в команде главы УЗ такие люди быть должны.

На вопрос журналиста должен ли руководителем УЗ быть железнодорожник, Владислав Криклий ответил: "И да, и нет. Это то же, что говорить, что тут, на моем месте, должен быть глубокий транспортник. Ни я, ни Омелян, ни Пивоварский… никто не был глубоким транспортником. И все работало. И будет только лучше".

"Да, в команде главы компании точно должны быть железнодорожники. Но менеджер - это тот, кто из тех решений, которые тебе предлагают профессионалы, в том числе железнодорожники, может принимать самые правильные", - добавил министр.

При этом он считает, что это не обязательно должен быть гражданин Украины, но уточняет: "Могут быть и экспаты. Но проблема в том, что экспаты не знают наших проблем, поэтому превращаются в красивый, суперграмотный фасад. Поэтому, если на высшем и среднем уровне нет людей, которые понимают кто, есть кто, то это превращается в большую проблему".

Напомним:

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения главы правления компании Евгения Кравцова уже на следующей неделе.

Недавно, Кравцов заявил, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час"

Этому предшествовала заява министра энергетики Алексей Оржеля про то, что было принято решение относительно изменения руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаза и Укрэнерго.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ожидает кадровых решений от наблюдательного совета Укрзализныци до конца 2019 года.