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Офіційний курс: гривня ще більше зміцнилась до доллара

П'ятниця, 6 грудня 2019, 09:00
 

Національний банк посилив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 6 грудня на рівні 23,87 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,48 (на 5 грудня – 26,50 гривні).

Нагадаємо:

5 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,88 – 23,90 гривні за долар.

5 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,82 – 23,85 гривні за долар.

Економічна правда

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