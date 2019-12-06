Офіційний курс: гривня ще більше зміцнилась до доллара
П'ятниця, 6 грудня 2019, 09:00
Національний банк посилив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 6 грудня на рівні 23,87 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,48 (на 5 грудня – 26,50 гривні).
Нагадаємо:
5 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,88 – 23,90 гривні за долар.
5 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,82 – 23,85 гривні за долар.
Економічна правда
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