Рада ликвидировала "площадки Яценко"

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект 2047-Д, предусматривающий ликвидацию коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости известной как "площадки Яценко".

За соответствующее решение проголосовали 338 депутатов.

Именно комитетское голосования за законопроект 2047-Д фигурировало в скандале о 30 тыс долларов, которые якобы предлагали депутатам "Слуги народа" за бойкот инициативы о ликвидации авторизованных площадок.

"К девяти страниц закона предложили 1001 поправку - такой интерес вызвал законопроект в зале. Из них 116 учтены полностью, частично или по существу", - сказал народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос"), представляя документ в парламенте.

При этом Рада поддержала поправку №664 народного депутата Алексея Гончаренко ( "Европейская солидарность"), которая предусматривает бесплатный доступ, внесение и проверку информации в Единую базу на безвозмездной основе.

"Доступ, внесения, проверка информации из/в Единой базы происходит бесплатно. Формирование электронных справок о рыночной стоимости объекта недвижимости происходит бесплатно", - говорится в поправке.



О чем идет речь в законопроекте?

1. С момента, когда Верховная Рада окончательно примет проект, а президент его подпишет, "авторизованные электронные площадки" исчезнут из процесса представления отчета оценщиками в Единую базу данных отчетов об оценке.

То есть четыре площадки - "Реестр оценки", "Оценка.online", "Экспресс-оценка" и "Профессиональная оценка" - не смогут зарабатывать по миллиону в день и, скорее всего, будут ликвидированы, так как их "уникальные" услуги никому не пригодятся.

2. 1 января 2020 упрощается модель оценки объектов недвижимости. У граждан будет возможность получить справку об автоматической оценку объекта недвижимости из Единой базы Фонда госимущества без привлечения оценщика.Раньше это можно было сделать только через оценщика. Теперь он понадобится только тогда, когда гражданин не согласится с оценкой, сформированной автоматически.

3. Вводится порог на оценку, которые осуществляет оценщик. Так, стоимость объекта недвижимости не может отличаться на 25% больше или меньше суммы, которую определяет Единая база.

4. Нотариусы получат бесплатный доступ к Единой базы для проверки справок и отчетов об оценке недвижимости.

Напомним:

Между первым и вторым чтением принятие закона пытались затянуть — в законопроект 2047-Д 1000 поправок, больше всего - нардеп от "Европейской солидарности" Степан Кубив (118).

После принятия бюджета на 2018 год все продавцы или покупатели недвижимости обязаны были сверять цены на квартиры, помещения, дома и землю с электронной базой Фонда государственного имущества. Цель - сделать невозможным занижение оценочной стоимости объектов.

Позже появились первые компании-посредники, которые обеспечивали доступ к электронной базе Фонда госимущества базы. Их назвали "авторизованными электронными площадками". Все эти посредники, вероятно, имеют одного бенефициара и связанные с депутатом Антоном Яценко.

Площадки просто "пересылали данные" от оценщика к Единой базы ФГИУ и получали за это с каждой оценки по несколько сотен гривен, сейчас - 500-1800 гривен.

В октябре 2019 года народные депутаты от "Слуги народа" и "Голоса" зарегистрировали в Раде законопроект №2047, который убирал схему с электронными площадками, но не касался проблемы занижения стоимости недвижимости оценщиками.

Как альтернативным другой группой депутатов Слуги народа, было зарегистрировано законопроект №2047-1, который расширяет деятельность площадок и уничтожает оценщиков.

В конце концов был зарегистрирован еще один законопроект 2047-д, который ликвидировал деятельность площадок, и на который не удалось собрать голосов в комитете.

Именно это голосование фигурировало в скандале о 30 000 долларов, которые якобы предлагали депутатам, за бойкот инициативы о ликвидации авторизованных площадок.

Читайте детальнее: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко.

Финал истории с детектором лжи для "слуг народа": как будут избавляться от "площадок Яценко



Экономическая правда