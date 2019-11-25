Отмена "площадок Яценко": нардеп рассказал, кто подал 1000 поправок

В законопроект 2047-Д (отмена "площадок Яценко") подали 1000 поправок, больше всего - нардеп от "Европейской солидарности" Степан Кубив (118).

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец.

По его словам, 92 правки подал нардеп от ОПЗЖ Михаил Папиев, 95 - внефракционный Александр Ковалев, 7 - сам Антон Яценко, 59 - нардеп от "Европейской солидарности" Нина Южанина.

86 поправок - внефракционный Руслан Требушкин, 78 - Рудик, 148 - Татьяна Плачкова (ОПЗЖ), 93 - Александр Колтунович (ОПЗЖ), 63 - Бондарь, 63 - Олег Волошин (ОПЗЖ).

Читайте детальнее: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко.

Финал истории с детектором лжи для "слуг народа": как будут избавляться от "площадок Яценко"

Напомним:

После принятия бюджета на 2018 год все продавцы или покупатели недвижимости обязаны были сверять цены на квартиры, помещения, дома и землю с электронной базой Фонда государственного имущества. Цель - сделать невозможным занижение оценочной стоимости объектов.

Позже появились первые компании-посредники, которые обеспечивали доступ к электронной базе Фонда госимущества базы. Их назвали "авторизованными электронными площадками". Все эти посредники, вероятно, имеют одного бенефициара и связанные с депутатом Антоном Яценко.

Площадки просто "пересылали данные" от оценщика к Единой базы ФГИУ и получали за это с каждой оценки по несколько сотен гривен, сейчас - 500-1800 гривен.

В октябре 2019 года народные депутаты от "Слуги народа" и "Голоса" зарегистрировали в Раде законопроект №2047, который убирал схему с электронными площадками, но не касался проблемы занижения стоимости недвижимости оценщиками.

Как альтернативным другой группой депутатов Слуги народа, было зарегистрировано законопроект №2047-1, который расширяет деятельность площадок и уничтожает оценщиков.

В конце концов был зарегистрирован еще один законопроект 2047-д, который ликвидировал деятельность площадок, и на который не удалось собрать голосов в комитете.

Именно это голосование фигурировало в скандале о 30 000 долларов, которые якобы предлагали депутатам, за бойкот инициативы о ликвидации авторизованных площадок.

31 октября комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ликвидацию частных электронных площадок для оценки недвижимого имущества.

Экономическая правда