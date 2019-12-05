Рада сделала шаг к очередной отсрочке штрафов за "евробляхи"
Рада приняла в первом чтении чтении законопроект №2288 об отсрочке штрафов за нарушения ввоза "евроблях" до 31 декабря 2019 года.
Законопроект в первом чтении поддержали 311 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
Народные депутаты также договорились сократить сроки подготовки документа ко второму чтению.
Напомним:
Ранее по итогам заседания правительства, было решено не применять штрафных санкций для владельцев автомобилей на иностранном регистрации до 1 января 2020 года.
12 сентября Верховная Рада отсрочила на 90 дней введение штрафов за нарушение правил ввоза авто за таможенную территорию Украины.
По самым скромным оценкам, в Украине остается более 300 тыс таких транспортных средств.
Читайте также: Последний шанс: что новая власть будет делать с "евробляхами"
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua