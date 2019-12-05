Рада сделала шаг к очередной отсрочке штрафов за "евробляхи"

Рада приняла в первом чтении чтении законопроект №2288 об отсрочке штрафов за нарушения ввоза "евроблях" до 31 декабря 2019 года.

Законопроект в первом чтении поддержали 311 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Народные депутаты также договорились сократить сроки подготовки документа ко второму чтению.

Напомним:

Ранее по итогам заседания правительства, было решено не применять штрафных санкций для владельцев автомобилей на иностранном регистрации до 1 января 2020 года.



12 сентября Верховная Рада отсрочила на 90 дней введение штрафов за нарушение правил ввоза авто за таможенную территорию Украины.

По самым скромным оценкам, в Украине остается более 300 тыс таких транспортных средств.

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Экономическая правда