Рада отложила на 3 месяца штрафы за нерастаможенные "евробляхи"
Верховная Рада отсрочила введение штрафов за нерастаможенные авто на иностранной регистрации еще на 90 дней.
Рада одобрила в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №1030, документ поддержали 284 народных депутата.
Таким образом, штрафы из владельцев "евроблях" не будут взимать до 20 ноября 2019 года.
Авторы законопроекта подчеркивают, что это отсрочка будет последней и больше депутаты не будут продлевать сроки периода освобождения владельцев "евроблях" от штрафов.
В законопроекте говорится, что растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.
Напомним:
22 августа завершился срок, в течение которого владельцы авто с иностранной регистрацией имели возможность законно их растаможить и зарегистрировать.
По самым скромным оценкам, в Украине остается более 300 тыс таких транспортных средств.
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Экономическая правда
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