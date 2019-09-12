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Рада отложила на 3 месяца штрафы за нерастаможенные "евробляхи"

Четверг, 12 сентября 2019, 11:09

Верховная Рада отсрочила введение штрафов за нерастаможенные авто на иностранной регистрации еще на 90 дней.

Рада одобрила в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №1030, документ поддержали 284 народных депутата.

Таким образом, штрафы из владельцев "евроблях" не будут взимать до 20 ноября 2019 года.

Авторы законопроекта подчеркивают, что это отсрочка будет последней и больше депутаты не будут продлевать сроки периода освобождения владельцев "евроблях" от штрафов.

В законопроекте говорится, что растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

Напомним:

22 августа завершился срок, в течение которого владельцы авто с иностранной регистрацией имели возможность законно их растаможить и зарегистрировать.

По самым скромным оценкам, в Украине остается более 300 тыс таких транспортных средств.

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Экономическая правда

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авто законодательство

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