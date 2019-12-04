Официальный курс: гривня укрепилась к доллару

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 4 декабря на уровне 23,93 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,50 (на 3 декабря - 26,41 гривни).

Напоминаем:

3 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,94 - 23,96 гривни за доллар.

3 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,93 - 23,95 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 3 декабря на уровне 23,96 гривни за доллар.

2 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,96 - 23,99 гривни за доллар.

2 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,93 - 23,95 гривни за доллар.

Экономическая правда