Гривня держится выше психологической отметки
Вторник, 3 декабря 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 3 декабря на уровне 23,96 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,41 (на 2 декабря – 26,32 гривни).
Напоминаем:
2 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,96 - 23,99 гривни за доллар.
2 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,93 - 23,95 гривни за доллар.
Экономическая правда
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