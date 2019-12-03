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Гривня держится выше психологической отметки

Вторник, 3 декабря 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 3 декабря на уровне 23,96 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,41 (на 2 декабря – 26,32 гривни).

Напоминаем:

2 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,96 - 23,99 гривни за доллар.

2 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,93 - 23,95 гривни за доллар.

Экономическая правда

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