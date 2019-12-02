Курс гривны на 2 декабря: межбанк, наличный, "черный" рынки

2 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,96 - 23,99 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 23,95 - 23,97 гривни;

Евро - 26,38 - 26,40 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,87 - 24,05 гривни. Евро покупают по 26,18 гривни, продают по 26,51 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 23,95 - 23,99 гривни, евро - 26,33 - 26,41 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 2 декабря на уровне 23,97 гривни за доллар, что является максимальным показателем с начала 2016 года.

29 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,96 - 23,99 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 29 ноября на уровне 24,03 гривни за доллар.

Экономическая правда