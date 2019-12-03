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Укр / Рус

IKEA снова перенесла открытие первого магазина в Киеве

Вторник, 3 декабря 2019, 11:15
 

Корпорация IKEA намерена открыть первый магазин в Киеве после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года.

Об этом в IKEA сообщили в комментарии НВ Бизнес.

"Для того, чтобы как можно быстрее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценами доступными как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию. Ожидаемая дата запуска — весна 2020 года", – заявили в IKEA. 

"В то же время IKEA подтверждает свою приверженность Украине и планирует открыть первый физический магазин в Киеве как можно быстрее, после запуска электронной коммерции", — проинформировали в компании.

В IKEA добавили, что предоставят дополнительную информацию, как только она будет доступна.

Напоминаем:

Изначально IKEA планировала открыть свой первый супермаркет в ТРЦ Ocean Mall.

Однако из-за переноса срока сдачи ТРЦ в эксплуатацию, IKEA начала подыскивать в Киеве четыре пункта выдачи заказов площадью около 500 кв. м каждый.

Вскоре IKEA подписала договор на открытие магазина площадью около 6 тысяч квадратных метров в ТРЦ Blockbuster Mall.

2 июля IKEA запустила веб-сайт для украинских потребителей, а также начала подбор персонала для своего первого магазина городского формата в Киеве.

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IKEA

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Экономическая правда
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