IKEA снова перенесла открытие первого магазина в Киеве

Корпорация IKEA намерена открыть первый магазин в Киеве после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года.

Об этом в IKEA сообщили в комментарии НВ Бизнес.

"Для того, чтобы как можно быстрее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценами доступными как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию. Ожидаемая дата запуска — весна 2020 года", – заявили в IKEA.

"В то же время IKEA подтверждает свою приверженность Украине и планирует открыть первый физический магазин в Киеве как можно быстрее, после запуска электронной коммерции", — проинформировали в компании.

В IKEA добавили, что предоставят дополнительную информацию, как только она будет доступна.

Напоминаем:

Изначально IKEA планировала открыть свой первый супермаркет в ТРЦ Ocean Mall.

Однако из-за переноса срока сдачи ТРЦ в эксплуатацию, IKEA начала подыскивать в Киеве четыре пункта выдачи заказов площадью около 500 кв. м каждый.

Вскоре IKEA подписала договор на открытие магазина площадью около 6 тысяч квадратных метров в ТРЦ Blockbuster Mall.

2 июля IKEA запустила веб-сайт для украинских потребителей, а также начала подбор персонала для своего первого магазина городского формата в Киеве.