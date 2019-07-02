IKEA откроет первый магазин в ТРЦ Blockbuster Mall

Нидерландская компания со шведскими корнями IKEA подписала договор на открытие магазина площадью около 6 тысяч квадратных метров в ТРЦ Blockbuster Mall Вагифа Алиева.

Об этом изданию "Новое время" рассказали сразу три источника - два директора девелоперских компаний и консультант по недвижимости.

"В помещении, где откроется IKEA, проводятся изменения с учетом требований сети", — сообщил директор девелоперской компании, пожелавший остаться неназванным.

Глава наблюдательного совета компании Мандарин Плаза (курирует проекты Алиева) Александр Черницкий пообещал предоставить комментарий позднее.

Отмечается, что общая площадь ТРЦ Blockbuster Mall составит около 350 тыс. кв. м, из которых около 100 тыс. кв. м — развлекательная зона.

Напомним:

Изначально IKEA планировала открыть свой первый супермаркет в ТРЦ Ocean Mall, строительством которого также занимается Вагиф Алиев.

Однако из-за переноса срока сдачи ТРЦ в эксплуатацию, IKEA начала подыскивать в Киеве четыре пункта выдачи заказов площадью около 500 кв. м каждый.

2 июля IKEA запустила веб-сайт для украинских потребителей, а также начала подбор персонала для своего первого магазина городского формата в Киеве.

Всего компания хочет набрать около 100 сотрудников, которые будут работать в отделах продаж и работы с клиентами, логистики и дизайна интерьера.