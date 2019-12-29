Банкиры рассказали, когда может возобновиться укрепление гривни

После новогодних и рождественских праздников укрепление курса гривни может возобновиться.



Такое мнение высказали банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".



"Гривня уходит на новогодние финансовые каникулы на отметке 23,69 гривни за доллар, что соответствует номинальной ревальвации по итогам года на 14,5%. При сохранении спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов курс может не только стабилизироваться, но и начать укрепляться", - сказал директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной.

По его словам, резкая смена тренда длительного укрепления гривни на ее стремительное ослабление до трехнедельного минимума произошла под влиянием цейтнота участников рынка в связи с нестандартной рабочей неделей, завершающей финансовый год, и со стартом рождественских каникул в Европе и США.

"Рекордный дневной выкуп валюты регулятором в объеме 700 млн долларов в четверг и последовавший за ним курсовой разворот были восприняты рынком как сигнал к нагнетанию ажиотажа: наличный рынок резко взвинтил котировки доллара и увеличил спрэд, что в сочетании с периодом возмещений НДС и финализацией участниками рынка годовых финансовых расчетов имело эффект разжавшейся пружины", - сказал банкир.

"В результате котировки доллара ушли в рост, подогреваемые спекулятивной активностью", - добавил он.

Старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик полагает, что ослабление курса гривни носит ситуативный характер, поскольку нет ни фундаментальных, ни информационных причин для ее наблюдаемого ослабления.

"Девальвация проходит на "тонком" рынке, то есть на малых объемах, что в некоторой мере говорит о неустойчивом, а иногда о спекулятивном характере такого движения. Исходя из характера движения, характера сделок на межбанке, которыми обеспечен рост, и того факта, что котировки на наличном рынке опережают межбанк, я склонен считать, что текущее ослабление гривни ситуативное", - сказал он.



При этом Ребрик добавил, что если не будет негативной информационной подпитки, то с началом "нового сезона" размещений ОВГЗ и возврата на рынок нерезидентов велика вероятность возобновления ревальвационного тренда.

"На мой взгляд, ключевой драйвер текущего движения курса гривни - отложенные покупки и закрытие коротких спекулятивных позиций. Могу предположить, что участники рынка и население с учетом мощной ревальвации, которая длилась достаточно долго, ожидали каких-то сигналов о развороте ("ну она же не может укрепляться бесконечно"), - заявил он.

"Видимо, таким сигналом послужили активные покупки НБУ в последнее время, которыми он защитил уровень 23,25-23,30 грн/$1. Ну и последняя капля – аукцион НБУ на 1 млрд долларов. Думаю, эти события были восприняты многими, как признаки локального "дна", что и спровоцировало покупки, на которых курс доллара прошел вверх", - сказал Ребрик.



Начальник управления казначейства "Банка Форвард" Наталия Шишацкая полагает, что после праздников ревальвационный тренд гривни возобновится.

"Учитывая дефицит бюджета, Минфин, скорее всего, продолжит размещение ОВГЗ на аукционах и в следующем году, а значит, приток валюты от нерезидентов под покупку госбумаг останется одним из основных факторов, влияющих на укрепление гривни", - сказала она.

Комментируя ситуацию на наличном валютном рынке, Шишацкая отметила, что снижение курса гривни в последние дни обусловлено тем, что население сдает валюту под "финансирование" праздников, а также переводит валютные депозиты в гривневые, поскольку доходность по ним выше.

"Перед праздниками или длинными выходными всегда расширяется спрэд по курсам на наличном рынке. После праздников спрэд сузится, движение курса будет идентичным безналичному", - добавила она.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 40 копейки, установив его на 27 декабря и до 7 января включительно на уровне 23,68 гривни за доллар.

27 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,74 - 23,79 гривны за доллар.