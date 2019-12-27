Гривня на закритті міжбанку ослабла
П'ятниця, 27 грудня 2019, 17:41
27 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,74 – 23,79 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,74 - 23,79 гривні;
Євро – 26,49 - 26,54 гривні;
Нагадуємо:
27 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,53 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 27 грудня на рівні 23,29 гривні за долар.
26 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,53 гривні за долар.
Економічна правда
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