Гривня на закритті міжбанку ослабла

27 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,74 – 23,79 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,74 - 23,79 гривні;

Євро – 26,49 - 26,54 гривні;

Нагадуємо:

27 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,53 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 27 грудня на рівні 23,29 гривні за долар.

26 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,53 гривні за долар.

Економічна правда