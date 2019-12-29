Нацбанк в 2019 году выкупил в резервы 7,9 миллиарда долларов

Национальный банк Украины в 2019 году приобрел на межбанковском валютном рынке 8,46 млрд долларов и продал 0,53 млрд долларов, таким образом пополнив валютные резервы за счет этого источника на 7,93 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные регулятора, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным, рекордный объем валюты был приобретен в последнюю неделю года – 1,56 млрд долларов, в том числе 730 млн долларов – на первом с ноября прошлого года валютном аукционе.

В то же время центробанк указал, что на этой неделе он также провел и первые с середины октября этого года интервенции в поддержку гривни, продав 50 млн долларов.

Как сообщалось, официальный курс гривни в 2019 году укрепился на 14,5% к доллару (до 23,6862 грн/$1) и на 16,7% к евро (до 26,422 грн/EUR1).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 40 копейки, установив его на 27 декабря и до 7 января включительно на уровне 23,68 гривни за доллар.

27 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,74 - 23,79 гривны за доллар.