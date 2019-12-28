Гривня на "черном" рынке приблизилась к 25 за доллар

Котировки гривни на "черном" рынке в субботу снижаются, по состоянию на 12:50 они установились на уровне 24,46-24,84 гривни за доллар.

Об этом свидетельствуют данные Finance.ua.

Котировки евро к гривне установились на уровне 26,9-27,75 гривни.

На наличном рынке на 12:50 зафиксированы следующие показатели: 23,75 - 24,62 гривни за доллар, 26,31-27,36 гривни за евро.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 40 копейки, установив его на 27 декабря и до 7 января включительно на уровне 23,68 гривни за доллар.

Напоминаем:

27 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,74 - 23,79 гривны за доллар.

Экономическая правда