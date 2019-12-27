Офіційний курс: гривня слабшає до долара та євро
П'ятниця, 27 грудня 2019, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 27 грудня на рівні 23,29 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 25,80 (на 26 грудня – 25,76 гривні).
Нагадуємо:
26 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,53 гривні за долар.
26 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,24 – 23,25 гривні за долар.
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