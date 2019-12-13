Нацкомиссия с тарифов предложила свой вариант ставок "зеленого" тарифа

Нацкомиссия, осуществляющея госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, не поддерживает прописанный в законопроекте №2543 сценарий реструктуризации "зеленого" тарифа, и предложила свой вариант ставок "зеленого" тарифа.

Об этом говорится в письме НКРЭКУ Комитету ВР по вопросам энергетики и топливно-коммунальных услуг, который есть в распоряжении ЭП.

"НКРЭКУ поддерживает необходимость введения альтернативной модели поддержки производителей из альтернативных источников энергии, но при этом обращает внимание на проблематику, которая на сегодня складывается для ОЭС Украины в связи с чрезмерным развитием сектора альтернативной электроэнергетики как с финансовой, так и с технической стороны", - говорится в письме.

Нацкомиссия с тарифов, принимая во внимание то, что применение предложенных законопроектом понижающих коэффициентов позволит в 2020 году уменьшить финансовую нагрузку на ГП "Гарантированный покупатель" примерно на 3,2 млрд грн, предложила свой вариант ставок "зеленого" тарифа.

В частности, НКРЭКУ предлагает установить "зеленый" тариф:

для наземных солнечных электростанций, введенных в эксплуатацию до 31.12.2020, в размере 9 евроцентов; для введенных в эксплуатацию с 01.01.2020 до 31.12.2029 - 8 евроцентов;

для кровельных, СЭС, введенных в експлуатацию до 31.12.2020 - 10 евроцентов; для введенных в эксплуатацию с 01.01.2020 до 31.12.2029 - 9 евроцентов;

для ветроэлектростанций, введенных в експлуатацию до 31.12.2019 - 8 евроцентов; для ВЭС, введенных в эксплуатацию с 01.01.2020 до 31.12.2029 - 7 евроцентов;

для биогаза/биомассы - 11 евроцентов;

для микро-мини-малых ТЭС - 11,63 евроцента;

Также НКРЭКУ предлагает с 01.01.2020 ввести 100% возмещения стоимости урегулирования небалансов.

Кроме этого, Комиссия предлагает предоставить возможность инвестору передать в собственность Украины объекты ВИЭ и получить возмещение понесенных убытков.

В НКРЭКУ подчеркивают, что такие изменения дадут возможность в 2020 году уменьшить финансовую нагрузку на ГП "Гарантированный покупатель" на 14 млрд грн - до 28,5 млрд грн.

"Таким образом, НКРЭКУ не поддерживает предложенный законопроект как таковой, который не приведет к решению финансовых и технических проблем, поскольку предложенная альтернативная модель поддержки производителей из ВИЭ не позволит уменьшить величины "зеленых" тарифов и не снизит бремя для конкурентоспособности украинской промышленности, на которую непосредственно влияет стоимость электроэнергии, произведенной из ВИЭ ", - говорится в письме.

Напомним:

Министерство энергетики и защиты окружающей среды выступает против прописанного в законопроекте №2543 сценария реструктуризации "зеленого" тарифа для производителей электроэнергии из возобновляемых источников и призывает Верховную Раду не поддерживать соответствующую законодательную инициативу.

Николай Топалов, Алексей Павлыш, ЭП