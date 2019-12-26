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Приватизация "Центрэнерго" в 2020 году может не состояться – глава Фонда госимущества

Четверг, 26 декабря 2019, 21:22
 

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сомневается в приватизации "Центрэнерго" в 2020 году, несмотря на то, что предприятие есть в перечне объектов большой приватизации на следующий год.

Об этом он сказал в интервью lb.ua.

"У предприятия есть своя история. Сейчас там нет советника. Поэтому для начала мы должны объявить конкурс на эту должность. Думаю, с этим мы справимся уже в январе. Но, честно говоря, я не вижу перспектив приватизации "Центрэнерго" в 2020 году", - подчеркнул глава Фонда.

Он заверил, что не получал никаких указаний от главы Офиса президента Андрея Богдана относительно приватизации энергогенерирующего предприятия.

"Есть общая задача - ускорять процесс приватизации и делать его прозрачным. Это главная задача. И любых разговоров конкретно по "Центрэнерго" не было", - добавил Сенниченко.

Напомним:

Ранее премьер Алексей Гончарук заявил, что компания Центрэнерго - в топ-приоритете на приватизацию, а правительство будет делать все возможное, чтобы туда зашел сильный иностранный игрок.

Заместитель министра экономики Павел Кухта заявил, что приватизация "Центрэнерго" может состояться в 2020-2021 годах.

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Центрэнерго Фонд госимущества

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