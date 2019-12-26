Из-за укрепления гривни госбюджет с начала года недополучил 51 миллиард налогов

Доходы общего фонда госбюджета в январе-ноябре 2019 года составляли 93,9% от запланированного показателя - в бюджет не поступило 51,46 млрд грн, запланированных в бюджете.

Об этом сообщили в Минфине.

Отмечается, что общие доходы бюджета за 11 месяцев составили 792,2 миллиарда гривен, а планировали собрать 843,66 миллиарда гривен.

"Укрепление гривни, низкие цены на природный газ, слабый рост импорта, падение производства табачных изделий по сравнению с показателями, учтенными в государственном бюджете на 2019 год, привели к более низким чем роспись доходам общего фонда государственного бюджета в январе-ноябре 2019 года", - подчеркнули в Министерстве финансов.

В то же время в ведомстве заявили, что в ноябре ситуация несколько улучшилась - таможня, в частности, перевыполнила план поступлений на 300 млн гривен.

Напоминаем:

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства планируют пересмотреть макроэкономический прогноз на 2020-2022 годы по курсу гривни к доллару.

Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу, среднегодовой обменный курс в 2020 году будет составлять 27 грн/доллар, в 2021-м – 27,2 грн/доллар, в 2022-м – 27,5 грн/доллар по базовому сценарию.

По оптимистическому – в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/доллар, 23,9 грн/доллар в 2021 году и 24,2 грн/доллар в 2022-м.

С начала года гривня укрепилась к доллару на 19% и возглавила список валют, которые наиболее укрепились к доллару.

Экономическая правда