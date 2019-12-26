Премьер нашел "плюсы" в укреплении гривни

Укрепление курса гривни отражает растущий спрос на национальную валюту, что имеет как свои плюсы, так и минусы.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24".

"Я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление… Существующие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти, то, конечно, в нормальных условиях гривня будет укрепляться", – заявил Гончарук.

Премьер назвал среди преимуществ повышения курса гривни рост зарплат в долларовом выражении, удешевление инвестиционного импорта. Негативно подорожание нацвалюты влияет на экспортеров и бюджет, отметил он

Гончарук не стал прогнозировать курс в первые месяцы нового года, отметив, что это больше прерогатива Национального банка.

В то же время он сообщил, что ориентировочно по итогам февраля будет ставиться вопрос о корректировке макропрогноза на 2020 год и внесении соответствующих изменений в госбюджет.

"В условиях, когда активно меняются макроэкономические условия, конечно, бюджет будет пересматриваться. Это нормальный процесс. Очевидно, что уже в первых месяцах мы получим новый макропрогноз. Будем садиться со специалистами Национального банка и планировать, каким образом нам реагировать на то, что происходит", - сказал премьер.

Напоминаем:

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства планируют пересмотреть макроэкономический прогноз на 2020-2022 годы по курсу гривни к доллару.

Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу, среднегодовой обменный курс в 2020 году будет составлять 27 грн/доллар, в 2021-м – 27,2 грн/доллар, в 2022-м – 27,5 грн/доллар по базовому сценарию.

По оптимистическому – в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/доллар, 23,9 грн/доллар в 2021 году и 24,2 грн/доллар в 2022-м.

С начала года гривня укрепилась к доллару на 19% и возглавила список валют, которые наиболее укрепились к доллару.

Экономическая правда