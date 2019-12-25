Из-за госмонополии стоимость спирта завышена вдвое — и.о директора "Укрспирта"

НВ.Бизнес

Стоимость продажи спирта госпредприятием "Укрспирт" почти вдвое дороже, чем его производство.

Об этом заявил и.о директора "Укрспирт" Сергей Блескун в интервью НВ.Бизнес



Блескун считает, что как тольк один из крупных производителей алкогольной продукции купит свой спиртзавод и начнет получать спирт по себестоимости - это сразу может повлиять на конкурентов.

"Сейчас средняя себестоимость производства спирта составляет 190 грн за декалитр, тогда как мы продаем его по 370 грн за декалитр. В этом как раз и заключается монополия — сами устанавливаем себе цену.

Такая маржинальность необходима, чтобы поддерживать работу всех 41 предприятий. Работает же только 15 заводов. Частные собственники такие расходы нести не будут", - утверждает он.

В тоже время Блескун считает, что с приходом бизнеса цены на алкоголь существенно не изменяться.

"Стоимость спирта относительно небольшая и составляет 7,4 грн, т. е. 8,2% в стоимости бутылки водки. Я думаю, что после покупки спиртзавода, затраты у производителей сократятся примерно на 30%.

Для сравнения: налоги занимают 25,39 грн в каждой бутылке. Минимальная розничная цена на бутылку водки составляет 89,4 грн за 0,5 л", - резюмировал он.

Напомним:



11 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон, которым отменяется монопольное право "Укрспирта" на производство спирта.

Как ранее сообщал министр экономразвития Тимофей Милованов, технический аудит госпредприятия "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" показал, что 22 завода из 83 находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют техническим требованиям.

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