Милованов рассказал о результатах технического аудита Укрспирта

Технический аудит госпредприятия "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" показал, что 22 завода из 83 находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют техническим требованиям.

Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

"Не все знают, что Укрспиртов на самом деле - два: Концерн "Укрспирт" и ГП "Укрспирт" - всего 83 завода (несколько заводов принадлежат другим государственным организациям)", - пояснил он.

По словам министра, по результатам аудита обнаружили, что: 22 из 83 предприятий - в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, 29 заводов - оборудованы зарегистрированными расходомерами-счетчиками этилового спирта и зарегистрированы как акцизные склады в системе электронного администрирования реализации полного и спирта этилового.

Он также подчеркнул, что 43 завода уже длительное время простаивают, а 40 - осуществляли свою деятельность в течение 2019 года.

Милованов также сообщил, что 112,3 млн грн государство потратило на неработающие предприятия в 2018 году, а 80,1 млн грн - за 9 месяцев 2019 года.

"18,9 млн грн - общая сумма перерасхода топливно-энергетических ресурсов за 2018 и три квартала 2019. Что это значит? Закупали по завышенным ценам. Цифры говорят сами за себя", - написал министр.

Напомним:

Заместитель министра экономики Павел Кухта рассказал, что приоритетным заданием государства по "Укрспирту" является разрушение государственной монополии на производство спирта.

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Экономическая правда