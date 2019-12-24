В Кабмине обещают реагировать на рейдерство на протяжении суток

Кабинет министров уменьшил сроки принятия решений по поводу отдельных категорий дел по рейдерству до 24 часов.

Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в Twitter.

"Не более 24 часов - такой будет реакция государства на случаи рейдерства в сфере имущественных прав.

Сегодня мы упростили процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшили сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов ", - сообщает Гончарук.

Напоминаем:

18 декабря Кабинет министров открыл Офис противодействия рейдерству, цель которого - максимально защитить право собственности человека.

"Это так называемый маленький административный суд. Каждый человек, чьи права собственности нарушены, может сюда обратиться", - заявил премьер.

Гончарук также отметил, что за три месяца из 1404 жалоб рассмотрено и принято решение по 1064 из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине уже не действуют группы, которые занимаются рейдерством, хотя иногда случаются единичные случаи.

Экономическая правда