Все разделы
Укр / Рус

В Кабмине обещают реагировать на рейдерство на протяжении суток

Вторник, 24 декабря 2019, 16:48
 

Кабинет министров уменьшил сроки принятия решений по поводу отдельных категорий дел по рейдерству до 24 часов.

Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в Twitter.

"Не более 24 часов - такой будет реакция государства на случаи рейдерства в сфере имущественных прав.

Сегодня мы упростили процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшили сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов ", - сообщает Гончарук.

Напоминаем:

18 декабря Кабинет министров открыл Офис противодействия рейдерству, цель которого - максимально защитить право собственности человека.

"Это так называемый маленький административный суд. Каждый человек, чьи права собственности нарушены, может сюда обратиться", - заявил премьер.

Гончарук также отметил, что за три месяца из 1404 жалоб рассмотрено и принято решение по 1064 из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине уже не действуют группы, которые занимаются рейдерством, хотя иногда случаются единичные случаи.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

рейдерство Гончарук

powered by lun.ua
Материалы по теме
В "Киевметрострое" заявляют о рейдерском захвате 20 декабря 2019, 15:41
Кабмин открыл Офис противодействия рейдерству 18 декабря 2019, 15:09
Министр юстиции заявил о "конце эпохи рейдерства" 17 декабря 2019, 10:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!