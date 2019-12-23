Стоимость транзита газа через Украину будет для "Газпрома" неизменной 5 лет
Размер платы "Газпрома" за оказание услуг по транспортировке газа через Украину будет неизменным в течение пяти лет.
Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, передает Интерфакс-Украина.
"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все 5 лет", - доложил Козак.
"Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски "Нафтогаза Украины" или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", - отметил вице-премьер.
Напомним:
Пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договора на поставку газа для своих производственных нужд.
Ранее Кабмин опубликовал протокол встречи представителей ЕС, Украины и РФ, а также компаний этих стран, состоявшейся в пятницу.
В подписанном сторонами протоколе никаких договоренностей по поставкам газа нет, однако отмечается, что стороны рассмотрят такую возможность с учетом формирования цены на базе европейского хаба.
"Для нас очень важно, что там нет политической цены, там действительно есть европейский хаб. Это потенциально может изучаться, но не является элементом пакета", – заявил накануне министр энергетики Алексей Оржель.
20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.
По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".
Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua