Сервис Glovo получил статус "единорога"

Сервис быстрой курьерской доставки Glovo получил 150 миллионов евро инвестиций и получил статус "единорога" - бизнеса, который оценивается в более чем 1 миллиард долларов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Glovo объявил о завершении раунда финансирования серии E на сумму 150 млн евро. Последний раунд инвестиций возглавила компания Mubadala, при поддержке предыдущих инвесторов Drake Enterprises, Idinvest и Lakestar", - говорится в сообщении.

"Mubadala - это суверенная инвестиционная компания, которая управляет активами по всему миру и обеспечивает стабильный доход для своего основного акционера - правительства Абу-Даби.

Общая стоимость активов Mubadala составляет 229 млрд долларов, что охватывает пять континентов и различные отрасли, включая аэрокосмическую, IKТ, металлургическую и горнодобывающую промышленности, возобновляемую электроэнергетику, нефть и газ, нефтехимическую промышленность, здравоохранение, недвижимость, фармацевтические и медицинские технологии, агробизнес", - отметили в Glovo.

Напомним:

В ноябре стало известно, что Glovo приобрела самую большую польскую платформу по доставке еды PizzaPortal.

Экономическая правда