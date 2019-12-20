Сервис Glovo получил статус "единорога"
Сервис быстрой курьерской доставки Glovo получил 150 миллионов евро инвестиций и получил статус "единорога" - бизнеса, который оценивается в более чем 1 миллиард долларов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Glovo объявил о завершении раунда финансирования серии E на сумму 150 млн евро. Последний раунд инвестиций возглавила компания Mubadala, при поддержке предыдущих инвесторов Drake Enterprises, Idinvest и Lakestar", - говорится в сообщении.
"Mubadala - это суверенная инвестиционная компания, которая управляет активами по всему миру и обеспечивает стабильный доход для своего основного акционера - правительства Абу-Даби.
Общая стоимость активов Mubadala составляет 229 млрд долларов, что охватывает пять континентов и различные отрасли, включая аэрокосмическую, IKТ, металлургическую и горнодобывающую промышленности, возобновляемую электроэнергетику, нефть и газ, нефтехимическую промышленность, здравоохранение, недвижимость, фармацевтические и медицинские технологии, агробизнес", - отметили в Glovo.
Напомним:
В ноябре стало известно, что Glovo приобрела самую большую польскую платформу по доставке еды PizzaPortal.
Экономическая правда
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