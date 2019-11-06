Glovo купила крупнейшую польскую платформу по доставке еды
Компания Glovo приобрела наибольшую польскую платформу по доставке еды PizzaPortal.
Об этом сообщает НВ Бизнес.
Отмечается, что соглашение заключили между Glovo и ведущим мультибрендовым ресторанным оператором в Европе AmRest Holdings SE.
Соглашение оценивается в 30 млн евро и в 5 млн евро прибыли.
Glovo планирует открыть в Варшаве второй технологически-инженерный хаб.
В ближайшее компания планирует нанять 40 инженеров, а также привлечь около 50 технических и продуктовых экспертов, работающих преимущественно за пределами нового варшавского офиса.
Ожидается, что это составит половину технологического потенциала компании Glovo, учитывая дальнейшие планы на расширение работы сервиса на рынке.
Напомним:
Служба курьерской доставки Glovo застраховала жизнь и здоровье более 10 000 курьеров, которые подключены к платформе в Украине.
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