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Glovo купила крупнейшую польскую платформу по доставке еды

Среда, 6 ноября 2019, 16:08

Компания Glovo приобрела наибольшую польскую платформу по доставке еды PizzaPortal.

Об этом сообщает НВ Бизнес.

Отмечается, что соглашение заключили между Glovo и ведущим мультибрендовым ресторанным оператором в Европе AmRest Holdings SE.

Соглашение оценивается в 30 млн евро и в 5 млн евро прибыли.

Glovo планирует открыть в Варшаве второй технологически-инженерный хаб.

В ближайшее компания планирует нанять 40 инженеров, а также привлечь около 50 технических и продуктовых экспертов, работающих преимущественно за пределами нового варшавского офиса.

Ожидается, что это составит половину технологического потенциала компании Glovo, учитывая дальнейшие планы на расширение работы сервиса на рынке.

Напомним:

Служба курьерской доставки Glovo застраховала жизнь и здоровье более 10 000 курьеров, которые подключены к платформе в Украине.

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