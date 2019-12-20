Россия согласилаь выплатить "газовый" долг по Стокгольмскому арбитражу — СМИ

Россия предложила выплатить Украине все 3 миллиарда долларов "газового" долга в пользу решения Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Отмечается, что все стороны газовых переговоров отказалась от комментариев.

Напомним:

С учетом Стокгольмского арбитража и ранее принятого решения по контракту на поставку "Газпром" должен доплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов + %.

В ноябре 2019 Украина и Российская Федерация обсуждали возможность выплаты "Газпромом" 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в виде поставок газа.

19 декабря в Берлине состоялся очередной раунд трехсторонних газовых переговоров, где были достигнуты принципиальные договоренности относительно деталей нового договора на транспортировку газа.

Как известно, контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года, однако договоренностей по новому соглашению еще не достигнуто.

Москва предлагает отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, "Газпром" даже заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина, РФ и Еврокомиссия разработали протокол, который приближает подписания транзитного контракта.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на строительство новых газопроводов, Россия намерена сохранить транзит газа через Украину.

Президент Владимир Зеленский за кулисами Нормандской встречи в Париже сказал журналистам, что Украина подпишет договор с Россией о поставках газа "по лучшим условиям, чем до этого" – на период "где-то посередине" между одним и десятью годами.