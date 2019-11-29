"Газпром" может выплатить Украине 3 миллиарда долларов газом – Витренко

Украина и Российская Федерация обсуждают возможность выплаты "Газпромом" 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в виде поставок газа.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире Радио НВ.

"Министр [энергетики РФ Александр] Новак, который был на переговорах, признал тот факт, что они обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа. Мы по публичным заявлениям видим определенный прогресс", – сказал Витренко.

" Речь идет о газе на 3 млрд долларов. Это очень много газа. Это годы импорта Украины", – добавил он.

Напоминаем:

"Нафтогаз" ровно 4 года не покупает газа напрямую у "Газпрома" - прямые закупки российского газа прекратились 26 ноября 2015 года.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" штраф 4,63 млрд долларов за недозагрузки украинской трубы.

С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку "Газпром" доплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов.

"Газпром" обжаловал это решение в шведском суде.

"Нафтогаз Украины" пытается взыскать в международных судах с "Газпрома" 2,6 млрд долларов.

При этом из-за нежелания выполнить решение арбитража долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" увеличился на 200 млн долларов в виде набежавших процентов.

Также недавно "Нафтогаз" выиграл апелляцию по первой жалобе российского "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража, который удовлетворил требования украинской компании о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

Подробнее о сути и результатах спора между компаниями читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом