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Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Понедельник, 2 декабря 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 2 декабря на уровне 23,97 гривни за доллар, что является максимальным показателем с начала 2016 года.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,32 (на 29 ноября - 26,45 гривни).

Напоминаем:

29 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,96 - 23,99 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 29 ноября на уровне 24,03 гривни за доллар.

Экономическая правда

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