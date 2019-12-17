ЕС сертифицировал Оператора ГТС Украины

Секретариат Энергетического Сообщества одобрил выдачу сертификации Оператору газотранспортной системы Украины.

Об этом сообщается на сайте Энергетического сообщества.

"Решением, принятым 17 декабря в рамках Третьего энергетического пакета, Секретариат подтверждает, что процесс анбандлинга "Нафтогаза" прошел в соответствии с требованиями европейского законодательства", - говорится в сообщении.

Это означает, что через украинскую ГТС можно осуществлять транзит российского газа в Европу в соответствии с правилами на энергетическом рынке Европы.

"Неразрывная организация ("Нафтогаз" - ред.) много лет страдала от внутренних споров и инерции. Положительное решение является следствием недавнего принятия Верховной Радой закона об анбандлинге.

На основании этого закона Оператор ГТС Украины будет функционировать как независимый оператор с 1 января 2020 года", - подчеркнули в Энергетическом Сообществе.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым операция по передаче ГТС Украины от "Нафтогаза" к новому "Оператору ГТС" освобождается от уплаты НДС - этот закон был последним шагом, необходимым для завершения процесса анбандлинга "Нафтогаза".

15 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге "Нафтогаза" - отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки.

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Экономическая правда