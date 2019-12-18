Укртатнафта Коломойского выступила за уравнение акцизов на горючее после провала правки в Раде

Укртатнафта публично поддержала унификацию ставки акцизного налога на сжиженный газ и бензин на уровне 139,5 евро за 1000 литров, которую в виде правки, дважды безуспешно подавала в парламент экс-журналистка 1+1 и депутат "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Сейчас 50% от всего импорта дизтоплива и сжиженного газа занимают российские нефтепродукты, а с учетом транзита и схем поставок нефтяного сырья Россия контролирует 80% рынка дизтоплива и 75% рынка сжиженного газа Украины.

На бензин который производится преимущественно в Украине или импортируется из Беларуси и Литвы, установлен налог, который в 4 раза превышает налог на сжиженный газ, где Украина зависит от поставок из России", - говорится в сообщении.

В компании посчитали, что потери украинского бюджета из-за недостаточного размер акцизов на автогаз составляют 5 млрд. грн. в год.

"Укртатнафта" также заявляет, что установление единой ставки акцизного налога увеличит доходы в госбюджет на 2,6 млрд грн, и сделает бензин дешевле как минимум на 3 гривны.

Напомним:

Верховная Рада отклонила поправку экс-журналистки 1+1 и депутата "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк об унификации ставки акцизного налога на сжиженный газ и бензин на уровне 139,5 долл за 1 тыс. л.

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