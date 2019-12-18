Рада во второй раз не поддержала поправку об уравнивании акцизов на топливо

Верховная Рада отклонила поправку экс-журналистки 1+1 и депутата "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк об унификации ставки акцизного налога на сжиженный газ и бензин на уровне 139,5 долл за 1 тыс. л.



Об этом сообщает enkorr.

Эту поправку поддержали только 66 депутатов при необходимых 226.

Сам же законопроект №2317 без этой поправки был принят во втором чтении и в целом. За это решение проголосовали 316 депутатов.

Депутат, в частности, предлагала снизить акциз на бензин с текущих 213,5 евро за 1000 литров до 139,5 евро, а на сжиженный газ - поднять в 2,7 раза, с 52 евро до 139,5 евро за 1000 литров. Таким же акцизом сейчас облагается дизтопливо.

Депутат Александр Дубинский с трибуны просил предоставить Кременчугскому НПЗ, который принадлежит Коломойскому, отсрочку на два года для установки уровнемеров и расходомеров.

Налоговый комитет высказался против принятия этой поправки. Депутаты ее также не поддержали: за нее проголосовало только 70 депутатов

Напомним:

Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк при подготовке законопроекта №2317 (по улучшению администрирования акцизного налога) ко второму чтению подала правку об уравнении ставок акцизного налога на сжиженный газ и бензин до 139,5 евро за 1000 литров, но предложение пока отклонили.



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