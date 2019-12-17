Гривня на межбанке удерживает позиции
17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,45 - 23,46 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 23,45 - 23,46 гривни;
Евро - 26,14 - 26,16 гривни;
Напоминаем:
17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,49 - 23,51 гривни за доллар.
Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 17 декабря на уровне 23,49 за доллар.
16 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,48 - 23,49 гривни за доллар.
16 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,49 - 23,51 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua