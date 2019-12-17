Гривня на межбанке удерживает позиции

17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,45 - 23,46 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 23,45 - 23,46 гривни;

Евро - 26,14 - 26,16 гривни;

Напоминаем:

17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,49 - 23,51 гривни за доллар.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 17 декабря на уровне 23,49 за доллар.

16 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,48 - 23,49 гривни за доллар.

16 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,49 - 23,51 гривни за доллар.

Экономическая правда