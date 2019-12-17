Курс валют: гривня держится выше 23,5 за доллар

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 17 декабря на уровне 23,49 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро был установлен на уровне 26,18 (на 16 декабря - 26,25 гривни).

Напоминаем:

16 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,48 - 23,49 гривни за доллар.

16 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,49 - 23,51 гривни за доллар.

Экономическая правда