Курс валют: гривня держится выше 23,5 за доллар
Вторник, 17 декабря 2019, 09:05
Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 17 декабря на уровне 23,49 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро был установлен на уровне 26,18 (на 16 декабря - 26,25 гривни).
Напоминаем:
16 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,48 - 23,49 гривни за доллар.
16 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,49 - 23,51 гривни за доллар.
Экономическая правда
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