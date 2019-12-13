Нефедов рассказал, как ускорилась работа таможни

Таможня стала работать в среднем на 20 минут быстрее.

Об этом заявил глава ведомства Максим Нефедов в Facebook.

"Минус 20 минут с каждой оформления - это десятки тысяч сэкономленных человекочасов. Понимаю, что это усредненная статистика, кого оформляют за 10 мин, а кого-то 2 дня, но прогресс очевиден", - пишет он.

Напомним:

8 декабря обновленная таможенная служба, которая пришла на замену Государственной фискальной службы, официально начала свою работу.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что при запуске новой таможни уволили 80% руководителей центрального аппарата.

Из государственного бюджета-2020 на совершенствование инфраструктуры таможни выделили 480 миллионов гривен - деньги потратят на новые пункты пропуска и установку оборудования.

Экономическая правда