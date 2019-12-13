Кабмин подписал момерандум с табачными производителями: что изменится

Кабмин и крупнейшие производители табачных изделий в Украине - British American Tobaco, Imperial Tobaco Ukraine, Japan Tobaco International, Philip Morris - подписали "Меморандум о намерениях для обеспечения стабильности на рынке табачных изделий и поддержания конкурентной среды для всех участников".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В министерстве ожидают, что благодаря подписанию документа создадут равные правила игры на рынке, будут противодействовать незаконной торговли и уклонению от уплаты налогов.

"В Меморандуме, в частности, говорится о намерениях обсуждения изменений в методологии администрирования 5% налога с розничных продаж табачными изделиями, разработке предложений по лицензионных условиях для осуществления оптовой торговли табачными изделиями, внедрении системы отслеживания перемещения табачных изделий", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ближайшее время Кабмин вместе с представителями табачной индустрии создадут рабочую группу для наработки инструментов реализации положений Меморандума.

"Мы расцениваем подписание Меморандума как результат конструктивного диалога, который начался между властью и крупным бизнесом. Надеемся, что это станет первым шагом в решении самых насущных вопросов, которые сегодня стоят перед нашей отраслью и экономикой Украины, а также заложит фундамент для плодотворного взаимодействия и сотрудничества в интересах государства и бизнеса", - заявил директор предприятия с иностранными инвестициями "Империал Тобакко Юкрейн" Растислав Чернак.

Напомним:

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров согласовал меморандум о взаимопонимании, о прозрачном и предсказуемом регулировании для развития табачной промышленности.

4 октября ВР приняла в целом законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

За день до голосования группой народных депутатов была внесена поправка № 8, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции.

Суть поправки сводится к установлению торговой наценки (так называемой "маржи") на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно.

Руководители компаний-членов ассоциации "Укртютюн" заявляют, что следствием введения торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли может стать закрытие фабрик и потеря 50 тысяч рабочих мест в табачной индустрии.

Руководители компаний отмечают, что последствиями введения наценки станут повышение цены пачки сигарет на 14 грн с 1 января 2020 года и увеличение объемов нелегальной торговли табачными изделиями с 8,4% до 20%.

Экономическая правда