Кабмин нашел общий язык с табачными производителями
Кабинет министров согласовал меморандум о взаимопонимании, о прозрачном и предсказуемом регулировании для развития табачной промышленности.
Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на брифинге по итогам заседания правительства.
"Это рамочный документ о взаимопонимании, который фиксирует нашу совместную добрую волю", - сказал Гончарук.
По его словам, меморандум направлен против злоупотреблений на рынке.
"Чтобы никто ни с кем не договаривался, чтобы никто не создавал монополий, не злоупотреблял", - заявил глава правительства.
Гончарук также отметил, что в нынешней модели табачного рынка есть много вопросов.
Напомним:
4 октября ВР приняла в целом законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".
За день до голосования группой народных депутатов была внесена поправка № 8, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции.
Суть поправки сводится к установлению торговой наценки (так называемой "маржи") на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно.
Руководители компаний-членов ассоциации "Укртютюн" заявляют, что следствием введения торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли может стать закрытие фабрик и потеря 50 тысяч рабочих мест в табачной индустрии.
Руководители компаний отмечают, что последствиями введения наценки станут повышение цены пачки сигарет на 14 грн с 1 января 2020 года и увеличение объемов нелегальной торговли табачными изделиями с 8,4% до 20%.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"