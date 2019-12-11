Кабмин нашел общий язык с табачными производителями

Кабинет министров согласовал меморандум о взаимопонимании, о прозрачном и предсказуемом регулировании для развития табачной промышленности.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на брифинге по итогам заседания правительства.

"Это рамочный документ о взаимопонимании, который фиксирует нашу совместную добрую волю", - сказал Гончарук.

По его словам, меморандум направлен против злоупотреблений на рынке.

"Чтобы никто ни с кем не договаривался, чтобы никто не создавал монополий, не злоупотреблял", - заявил глава правительства.

Гончарук также отметил, что в нынешней модели табачного рынка есть много вопросов.

Напомним:

4 октября ВР приняла в целом законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

За день до голосования группой народных депутатов была внесена поправка № 8, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции.

Суть поправки сводится к установлению торговой наценки (так называемой "маржи") на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно.

Руководители компаний-членов ассоциации "Укртютюн" заявляют, что следствием введения торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли может стать закрытие фабрик и потеря 50 тысяч рабочих мест в табачной индустрии.

Руководители компаний отмечают, что последствиями введения наценки станут повышение цены пачки сигарет на 14 грн с 1 января 2020 года и увеличение объемов нелегальной торговли табачными изделиями с 8,4% до 20%.

Экономическая правда