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На Aliexpress появилась доставка из Украины

Среда, 11 декабря 2019, 09:50
 

На сайте Aliexpress в фильтре по категориям товаров появилась возможность выбирать страну доставки, среди них указана и Украина.

Об этом сообщает ain.ua.

Украина как вариант доставки появилась и в карточках некоторых товаров, но эта кнопка пока неактивна.

 

Отмечается, что это может быть не склад в Украине, а местный торговец и/или дилер китайского торговца, поставляющий этот товар.

Также отмечается, что экспансия китайского e-commerce на украинский рынок будет продолжаться, и это может плохо сказаться на местных предпринимателях. Так, китайские онлайн-компании получают около 100 млн долларов с украинского рынка ежегодно.

В компании "Укрпошта", которая сотрудничает с почтой Китая по доставке товаров из китайских интернет-магазинов в Украину считают, что такая экспансия позитивно повлияет на рынок.

По поводу доставки из Украины в компании отметили: "Эта функция имеет локальный характер и работает для частных предпринимателей, которые зарегистрированы на платформе и имеют свой небольшой склад в Украине".

Также в компании добавили, что "Укрпошта" заинтересована в том, чтобы у Aliexpress было представительство в Украине. Здесь есть большой спрос на товары из Китая и это позволило бы украинцам быстрее получать заказы.

Напоминаем:

Украинцы на маркетплейсе AliExpress чаще всего заказывают чехлы для телефонов, кабели и часы.

Количество заказов украинцев на AliExpress за 10 месяцев этого года выросло на 70% - это вывело Украину на 2 место по темпам роста на маркетплейсе.

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Экономическая правда
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