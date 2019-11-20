В "Новой почте" рассказали, что украинцы чаще всего заказывают на AliExpress
Украинцы на маркетплейсе AliExpress чаще всего заказывают чехлы для телефонов, кабели и часы.
Об этом сообщил директор "Новая Почта Интернешнл" Юрий Беневитский, передает liga.net.
"В январе-октябре 2019 года мы доставили 2,3 млн международных посылок, примерно 1,5 млн из них - из Китая", - рассказал он.
Топ-10 самых популярных товаров с AliExpress: чехлы для телефонов, кабели, часы, зарядные устройства, женское белье, гарнитуры, держатели для телефонов, интегральные схемы, фонари, защита для экранов.
Напомним:
Количество заказов украинцев на AliExpress за 10 месяцев этого года выросло на 70% - это вывело Украину на 2 место по темпам роста на маректплейсе.
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