Украинцы стали вторыми в мире по росту количества заказов на AliExpress

Количество заказов украинцев на AliExpress за 10 месяцев этого года выросло на 70% - это вывело Украину на 2 место по темпам роста на маректплейсе.

Об этом сообщает пресс-служба Укропшты.

Отмечается, что по общей стоимости проданных товаров на AliExpress в 2019 году Украина вошла в топ-10 стран мира.

"Укрпочта за три квартала 2019 года уже доставила из Китая более 20 млн отправлений, и большинство из них - это товары из интернет-магазинов. Их заказывают украинцы в возрасте 24-35 лет, более половины из которых осуществляют покупки товаров на AliExpress через смартфон.

По данным платформы, самые популярные товарные категории: "телефоны и аксессуары", "электроника", "автотовары", - говорится в сообщении.

Распределение отправлений Укрпочты из Китая, сентябрь 2019 года

В Укрпочте отмечают, что наибольшим спросом товары с AliExpress пользуются среди жителей Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей. 56% заказанных украинцами посылок из Китая компания доставила именно в эти регионы.

"Стремительный рост объемов доставленных отправлений из Китая мы связываем с запуском специально для AliExpress эконом-сервиса доставки без отслеживания Cainiao Super Economy для товаров стоимостью до 2 долл и сервиса с частичным отслеживанием AliExpress Saver shipping для товаров до 5 долл.

Это позволило продавцам на AliExpress снизить стоимость товаров и предлагать украинскому потребителю бесплатную доставку. По данным Укрпочты, более 30% китайских отправлений - это товары, стоимостью до 2 долл ", - сказал первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Перцовский.

Напомним:

Китайская интернет-компания Alibaba заработала в первый час традиционного дня распродаж — "Дня холостяка" — 91,2 миллиарда юаней или около 13 миллиарда долларов.

Экономическая правда