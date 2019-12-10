Новости 10 декабря: транзит с РФ, цены на газ, Фирташ

О транзите газа с РФ. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подпишет договор с Россией о поставках газа "по лучшим условиям, чем до этого" – на период "где-то посередине" между одним и десятью годами

О ценах на газ для населения. "Нафтогаз" снизил на декабрь цену на газ для населения на 13% - до 4277 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

О Фирташе. Анитмонопольний комитет оштрафовал 16 облгазов группы РГК Дмитрия Фирташа на 278 миллионов гривен за неправомерные доначисления бытовым потребителям объемов использованного природного газа.

О реконструкции киевского вокзала. Укрзализныця планирует реконструировать Центральный железнодорожный вокзал Киева с его привокзальными площадями, передать часть площадей в аренду бизнесу и открыть на базе вокзала торгово-развлекательный центр.

Об увольнениях в Госгеокадастре. Руководителей и их заместителей главных управлений Госгеокадастра в областях и Киеве отстранили от исполнения должностных обязанностей для проведения комплексной проверки органа.

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