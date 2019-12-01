Новости выходных: о росте пенсий, укреплении гривни и газовых переговорах
О чем все говорили на выходных?
О газовых переговорах. Раунд переговоров с "Газпромом", который прохолодив без посредничества ЕС, был предложен представителями Еврокомиссии для разблокирования переговорного процесса.
Об укреплении гривни. Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 2 декабря на уровне 23,97 гривни за доллар, что является максимальным показателем с начала 2016 года.
О росте пенсий. В Украине с 1 декабря увеличились прожиточный минимум и минимальная пенсия.
Об импорте электроэнергии. 1 декабря трейдеры остановили импорт электроэнергии из Беларуси.
О транзитном контракте. Российская Федерация предлагает подписать контракт на транзит газа в Евросоюз по территории Украины в составе "пакетного решения".
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